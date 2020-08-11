Kardelen Acar kimdir? Kardelen Acar kaç yaşında, eşi kim? Kardelen Ergin olarak magazin dünyasında tanınan ünlü sima, iş insanı Erdal acar ile evlidir. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Kardelen Acar'ın üç de çocuğu bulunuyor. Peki, Kardelen Acar nereli?

Erdal Acar ile yaptığı evlilik nedeniyle magazin gündemine oturan genç kadın, İzmir'de doğdu. İzmir'de yaşadığı sırada modelliğin yanı sıra halkla ilişkiler uzmanlığı da yapıyordu. Acar'ın ismi daha önce çeşitli ünlü isimlerle anılmıştı.

KARDELEN ACAR KİMDİR?

Erdal Acar ile evli olan Kardelen Acar, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'de yaşadığı dönemde halkla ilişkiler uzmanlığı ve modellik gibi işlerde bulundu.

Acar'ın, daha önce magazin dünyasında adı birçok isimle anıldı. Ardından TV'de yayımlanan bir yarışma programına katılarak adını duyurdu. Kardelen Acar, 1,5 yıl birlikte olduğu iş insanı Erdal Acar ile 2016 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. Çiftin Aralık 2017 tarihinde kızları Derin, 2019 yılında da ikiz çocukları oldu.