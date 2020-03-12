Kardan tünellerle girişleri yapılan üs bölgelerinde vatan nöbeti Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesinde görev yapan asker, polis ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesinde görev yapan asker, polis ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.



Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Yüksekova ilçesi Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerinde görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti. Yüksekova İkiyaka Dağları ve 3 bin 450 rakımlı Düztepe ile 3 bin 256 rakımlı Varkevik Tepe üs bölgelerinde görev yapan askerleri ziyaret eden Vali Akbıyık ve beraberindekiler, burada zorlu hava ve doğa şartlarına rağmen görevini başarılı bir şekilde sürdüren güvenlik güçleri ile bir süre sohbet ederek, komutanlardan bölge hakkında bilgi aldı.



Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı 20 dereceyi bulurken güvenlik güçlerinin eksi 20 derecede görev yaptığını belirten Vali Akbıyık, "Bu da gösteriyor ki güvenlik güçlerimiz her şartta gerek vatan savunmasında gerekse terörle mücadelede en iyi şekilde görevlerini yapıyor. Düztepe Üs Bölgesi dünyanın en yüksek üs bölgesidir. Bu bölge 3 bin 450 rakımdadır" dedi.



Vali Akbıyık, daha sonra Varkevik Tepe Üs Bölgesini ziyaret ederek, burada görevli jandarma ve özel harekat polisleriyle bir araya geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA