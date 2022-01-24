Kardan kapanan yolu açan ekipler hamile kadının hastaneye ulaştırılmasını sağladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal Yağmur Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan Hevidar Yıldız (26), ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Mazıdağı Belediyesi ekipleri karla kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarlar üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri kırsal Yağmur Mahallesi yolunu ulaşıma açtı.

Bu sayede mahalleye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yıldız'ı Mardin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, önceliklerinin hasta ve yollarda mahsur kalan araçların kurtarılması olduğunu belirtti.