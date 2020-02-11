Kardan gemi yaptılar

11.02.2020 22:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:20

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde oturan İbrahim Kurt ve Selman Süzer, Kocaeli Kartepe 'de iki gün süren çalışma ile kardan gemi yaptı.

Serdivan'da yaşayan İbrahim Kurt ve Selman Süzer, daha önceden hazırladıkları kürek ve kazma ile birlikte Kartepe'ye gitti. İki arkadaş burada 2 gün süren çalışma sonucu kardan gemi yaptı. Kurt ve Süzer, meşakkatli bu çalışmayı kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı. Daha önce de benzer heykeller yaptığını belirten İbrahim Kurt, "Daha önce yılan yapmıştım, ne taraftan bakarsanız o tarafa doğru bakıyor gibiydi. Normalde boyamıyordum ama fotoğraflarını çekince görüntülerde belli olmadığı için boyamak zorunda kalıyorum artık. İlk gün yere bakmaya gittim, sonra kar toplayıp bir sonraki gün heykeli yaptık. Çevremdekiler beni bildikleri için sadece tebrik ettiler. Bu heykellerin devamı kar yağarsa gelecek, 3 yıldır aşağılara kar yağmıyordu, bende Kartepe'ye çıkarak yaptım." dedi.

Kaynak: DHA

- Sakarya