Kardak'ta, karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru çıkarıldı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Kardak Kayalıkları bölgesinde karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsurunun Türkiye karasularından çıkarıldığını, bu sırada Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtünme yaşandığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapıldığı belirtilerek, "4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır. Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı