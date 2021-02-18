Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti
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Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti

18.02.2021 10:48 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:49

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karda yokuş aşağı kayan 3 genç, yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarparak yola savruldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karda yokuş aşağı kayan 3 genç, yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarparak yola savruldu.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan yokuş yolda eğlenmeye çıkan gençler, poşetle kaymaya başladı. Aynı poşete oturarak yokuşun başından kaymaya başlayan 3 genç ise yokuşun yarısında bir elektrik direğine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençler, yola düştü. Eğlenme çabaları kötü sonla biten gençlerin elektrik direğine toslama anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - KOCAELİ

Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti
Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti
Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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