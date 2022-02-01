Karda mahsur kalan 4 kişiyi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sivas'ın Kangal ilçesinde 2 aracın içinde mahsur kalan 4 kişi ilçe özel idaresinin operasyonuyla kurtarıldı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde 2 aracın içinde mahsur kalan 4 kişi ilçe özel idaresinin operasyonuyla kurtarıldı.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kangal ilçesi Kürkçü köyü yolunda kara saplanan, 2 araçta yer alan 4 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine vatandaşların yardımına koşan İlçe Özel İdare Ekipleri kapanan yolu açmayı başardı. Yolun açılmasıyla mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı - Yerel