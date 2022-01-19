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Karda kayan araç şarampole yuvarlandı

Karda kayan araç şarampole yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde kar yağışından dolayı bir araç şarampole yuvarlandı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kar yağışından dolayı bir araç şarampole yuvarlandı. Devrilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, İznik-Orhangazi yolu 3. kilometresi Çakırca mevkiinde meydana geldi. Hasan Yavuz'un kullandığı kozmetik ürünlerinin yüklü olduğu 34 FS 1356 araç aşırı buzlanmadan dolayı takla attı. Araç sürücüsü jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanmayan sürücü Yavuz, dikkatli olun çağrısında bulundu. - BURSA

Karda kayan araç şarampole yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, İznik, Bursa, kar, 3. Sayfa, Haber

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