Karbonmonoksitten etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksitten etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ve oğlu tedavi altına alındı.

27.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:38
Karbonmonoksitten etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Kafkas Caddesi'nde yaşayan Cemal Y. (54) ve oğlu Vedat Y. (21), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Karbonmonoksitten etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı
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