Karayolunda 85 metrelik bölüm çöktü, alternatif yol için çalışma başlatıldı

DÜZCE ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D-655 karayolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekipleri, alternatif yol oluşturmak için çalışma başlattı.

DÜZCE ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D-655 karayolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekipleri, alternatif yol oluşturmak için çalışma başlattı. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bölümün çöktüğü alan dron ile havadan görüntülendi.

?Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde dün akşam heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü. Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri Şifalı Su mevkii ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kesere araçların geçişine izin vermedi. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.

HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTIYolda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bir bölümde tamamen çöken yolda inceleme yapıyor. Ekipler, bağlantının sağlanması için alternatif yol oluşturmak için çalışmalara başladı.

Bu arada çökmenin yaşandığı bölüm, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ