BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kişi karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi. Olayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar bir araçtakiler tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Havran kavşağında yaşandı. Bir vatandaşın elinde benzinle yola koyduğu keçi tüylerini yakarken, 'Havran'ı ateşe vereceğim' şeklindeki ifadelerini ise hayretler içerisinde izlendi. Vatandaşlar bir yandan ise 112'ye ihbarda bulundular. Eylemde bulunulduğu sanılan kişi kıskıvrak yakalanırken, Havran-Edremit ve Balıkesir-Havran karayolunda kısa süreliğine duran trafik akışı yeniden sağlandı.

İnceleme sonrası kişinin meczup olduğu anlaşıldı.

Yapılan incelemede kimliğinin İ.A. olduğu tespit edilen kişinin Kocadağ Mahallesi'nde yaşadığı tespit edildi.

İddiaya göre mahalle sakinleri,"Köyümüzde huzur kalmadı. Bu kişi bir sürü olaya karıştı. Bir defa Manisa'ya götürüldü. Tedavi gördü, serbest kaldı. Mahallede masum birisinin canını yakmadan bir önlem alınsın. "Havran'ı yakacağım" diye konuşuyordu. Bu sabah elinde keçi tüyleri benzin alıp kara yolunda ateşe vermiş. Havran Kaymakamlığı'ndan da yardım istiyoruz. Köyümüzde huzurumuz yok. Gece olduğunda korku ile yaşıyoruz. Ailesi de huzursuz. Bir an önce bir sağlık kuruluşuna yatması gerekiyor. İş işten geçmeden tedbir alınmalı" dediler" - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa