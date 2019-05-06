Karayolu Trafik Haftası Kutlanıyor

Gaziantep'te Karayolu Trafik Haftası kutlamaları, düzenlenen törenle başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Davut Gül, trafik kurallarına uymanın yaşam kalitesini daha da yükselttiğini kaydetti. 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğinin altını çizen Vali Gül, şunları kaydetti:

"Hafta kapsamında emniyet mensubu arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla hayata geçirilen projeyi öğrencilerimize tanıtıyor. Karayolları, emniyet ve jandarmanın olaylara nasıl müdahale ettiğini anlatıyorlar. Öğrencilerimiz, simülasyon aracı ile emniyet kemeri takılmadığında olabilecek aksaklıkları görüyor, yaşıyor. Kurallara uyduğumuzda yaşam kalitemiz daha da yükseliyor. Trafik kurallarına uyarken hem kendimize, hem çocuklarımıza, hem de çevremize saygı göstermiş oluyoruz. Kendi hayatımızı da biraz daha garantiye almış oluyoruz. Bunu başkasından beklerken kendimizin de yapması gerekiyor. İnşallah 2019 yılı daha az kazanın olduğu, trafik kurallarına daha çok uyulduğu, insanların birbirini rahatsız etmediği bir yıl olur."

Gül, başarılı servis şoförü, polis, jandarma ve zabıtalara plaket verdi.

Kaynak: AA