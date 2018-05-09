Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Mardin'in Midyat ilçesinde Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Midyat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, etkinlik kapsamında kentte konvoy yaptı.

Daha sonra Hükümet Konağı'nda Trafik Haftası ile ilgili oluşturulan stantlarda, vatandaşlara trafikle ilgili araç-gereç tanıtımı yapıldı, afiş ve broşür dağıtıldı.

Stantları gezen İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kurallarıyla ilgili hem pratik, hem de teorik olarak bilgiler verildiğini söyledi.

Salman, "Trafik timlerimizin kullandığı bazı materyaller, vatandaşlarımıza tanıtıldı. Eğitici ve öğretici broşürlerin dağıtımı yapıldı. Doğumdan ölüme kadar trafiğin içindeyiz." dedi.