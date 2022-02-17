Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı

AA, Mutlu Güney - Güncel
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Karayollarına ait tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Karayollarına ait tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) motosikletli 2 kişinin Karayollarına ait telleri kestiklerini gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, M.E.H. idaresindeki 01 MA 9944 plakalı sepetli motosikleti Kabasakal Mahallesi'nde durdurdu. Motosiklette 2 çuvalda tel örgü ele geçirildi.

M.E.H. ve beraberindeki R.E.H. gözaltına alındı.

Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı

Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı

Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı

AA / Mutlu Güney - Güncel

Gaziantep, Çukurova, Tarsus, Adana, Güncel, Haberler

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