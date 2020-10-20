Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonucu sorgulama
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Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonucu sorgulama

20.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:45
Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonucu sorgulama

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. KPSS puanı ile alım yapacak olan Karayolları, ÖSYM aracılığı ile 7 - 12 Ekim tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercih sonucu sorgulama...

ÖSYM, 7 - 12 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına yerleştirme sonuçları da adayların erişimine sunuldu. Lisans ve ön lisans alanından alım yapan ÖSYM, sayısal verileri de açıkladı. İşte, ayrıntılar...

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞTİRME SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları...

SAYISAL VERİLER

Karayolları tarafından yapılan personel alımı işlemi sonucunda; ön lisans türünden 2.539 aday tercih yaptı ve 68 kişi yerleşti. Lisans türünde 6.637 aday tercih yaptı ve 102 aday yerleşti. Yerleştirme işlemic sonucunda boş kontenjan kalmadı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğü yerleştirme sonucu sorgulama

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