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Karayolları ekiplerinin gece kar mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Güncel

Karayolları ekiplerinin gece kar mesaisi Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün gece etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolların kesintisiz çalışarak ulaşıma açtı.

VAN (İHA) - Karayolları ekiplerinin gece kar mesaisi

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün gece etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolların kesintisiz çalışarak ulaşıma açtı.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte birçok yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, şehirlerarası yollarda uzun süreli trafiğe kapandı. Van-Çaldıran-Doğubayazıt yolunun 13-26 kilometreleri arası, Muş-Tatvan yolunun 12-36. kilometre arası, Tatvan-Van karayolunun 0-67 kilometre arası, Hakkari-Şırnak karayolunun 0-14 kilometre arası Muş-Bulanık karayolunun 20-32 kilometre arası yoğun kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı olası mahsur kalma ve trafik kazalarının yaşanmamasından dolayı karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri ulaşıma kapatılan yoları açarak kontrollü geçişe izin verildi.

Karayolları ekiplerinin gece kar mesaisi

Karayolları ekiplerinin gece kar mesaisi

Karayolları ekiplerinin gece kar mesaisi

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