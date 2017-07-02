Park Halindeki Karayolları Aracı, 50 Metre Uzağındaki Markete Böyle Girdi

Park halindeki Karayolları aracı, belirlenemeyen bir sebeple geri geri giderek 50 metre uzaktaki markete girdi. Çarpma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇ KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ

Karayolları 112. Şube Şefliği önünde park halinde olan 65 ET 006 plakalı kamyon, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket ederek, caddenin karşısına geçip bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan markete girdi.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ GERİ GERİ 50 METRE GİTTİ

Park edildiği yerden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki markete kadar geri geri gidip, marketin bariyerini yıkarak içeri giren kamyon, markette maddi hasara sebep oldu. Yapılan incelemelerin ardından marketten çıkarılan kamyonun çarpma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.