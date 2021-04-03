Karayazı Belediye Spor Kulübü'nün başarısına Kaymakamdan plaket
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Karayazı Belediye Spor Kulübü'nün başarısına Kaymakamdan plaket

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Karayazı Belediye Spor Kulübü'nün başarısına Kaymakamdan plaket

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasında; Karayazı Belediye Spor Kulübünde yetişen milli sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasında; Karayazı Belediye Spor Kulübünde yetişen milli sporcular ödüllendirildi.

800 metre salon Türkiye rekortmeni Mevlüt Aras, Kulüpler Türkiye 2.si Dilek Koçak, Kulüpler Türkiye 3.sü Büşra Güldes, 800 metre Salon Türkiye 4.sü Ömer Faruk Bozdağ'ın elde etmiş oldukları derece ve başarılarından dolayı ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Hüsnü Türker tarafından plaket takdim edildi.

Ayrıca ilçe halkının katılımıyla sporcular için ilçe merkezinde konvoy düzenlendi. - ERZURUM

Karayazı Belediye Spor Kulübü'nün başarısına Kaymakamdan plaket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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