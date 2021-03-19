Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor

19.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:34

Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturan kargo gemisi için kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturan kargo gemisi için kurtarma çalışması başlatılmıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler, hala gemiyi kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na yük götüren 150 metre uzunluğundaki Panama Bayraklı 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli kargo gemisi dün Bozcaada Batı Burnu açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturmuştu.

Gemi kaptanı yaşanan olayı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3 römorkörü ile 'KEGM-9' can kurtarma botu sevk edilmişti. Ekipler bugün sabah saatlerinde silis kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı sörvey kontrolleri için çalışma başlattı.

Kıyı Emniyeti Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3' römorkörü, 'Kemet Star' isimli kargo gemisinin kıç kısmına bağladığı halatla gemiyi bulunduğu bölgeden kurtarmaya çalışıyor.

Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor
Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor
Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor
Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor
Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor
Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor
Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Pervin Buldan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Pelin Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Metin Oktay Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaya oturan 'Kemet Star' kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:36:13. #1.15#
title