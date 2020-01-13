Karatay Belediyesi Fotoğraf yarışması sonuçlandı

13.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:04

KILCA: "ÇEKİLEN HER FOTOĞRAF KARESİ BU ŞEHRE VEFANIN ÖRNEĞİ"

Fotoğraf yarışmasına gösterilen büyük ilgiye teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Yarışma vesilesiyle çekilen her bir fotoğraf karesi, Karatay'a, insanımıza ve tüm değerlerimize olan vefanın en güzel örneğidir" dedi.

Karatay Belediyesi'nin, Konya ve Karatay'ın sahip olduğu değerleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "Hoşgörüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa Vakti" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

YARIŞMAYA KATILAN 353 KİŞİNİN FOTOĞRAFLARI TEK TEK İNCELENDİ

Amatör veya profesyonel herkese açık olan yarışmanın jürileri Reha Bilir ve Mustafa Binol, Erkan Mumcu, Orhan Şeref Akkanat, Abdullah Coşkun ve Kerim Arı, yarışmaya katılan 353 kişinin fotoğraflarını büyük bir titizlikle inceleyip değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dereceye giren, mansiyon kazanan ve sergilemeye değer görülen eserler belirlenirken; birinciliği Muhammet Özen elde etti. Yarışmada 2. ve 3'üncü de belirlenirken; 5 eser mansiyon kazan ödülünü 28 eser de sergileme ödülü kazandı.

AMACIMIZ YÜZYILLARDIR SÜREN VEFAYA SAHİP ÇIKMAK VE SADIK KALMAKTIR

Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın manevi değerlerini ve güzelliklerini ortaya çıkaracak çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini dile getirerek, fotoğraf yarışmasının da buna katkı sunduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca, "Dünya'nın ve şehrimizin hafızasına Karatay'dan yayılan ışık Hz. Mevlana'nın öğretileriyle yoğrulmuş bir eser bırakmak şüphesiz bir 'Vefa'nın tezahürüdür. Düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasıyla yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Hz. Mevlana'yı ve Mevlana diyarı Karatay'ı geleceğe taşımak istedik. Amacımız bu vefaya sadık kalmaktı. Kendimizi böyle bir misyonla sorumlu saydık. Medeniyet tarihi kadar eski ve Hz. Mevlana'yı, Celaleddin Karatay'ı bağrında misafir eden kutlu bir yerleşim yeri olan ilçemizde düzenlediğimiz"Hoşgörüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa" temalı fotoğraf yarışmamızın sonucunda ortaya çıkan fotoğrafların her biri ile bambaşka bir duygu yaşadık. İlçemizin ayrı hikayelerine, yaşanmışlıklarına şahitlik ettik. Hz. Mevlana başta olmak üzere tarihimize şan veren, güzel ahlakın, güzel idarenin numunelerini sergileyen büyüklerimizin hepsine, bizlere yeni ufuklar açtıkları için minnet borçluyuz" dedi.

Eserlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Kılca, her biri alanında uzman tüm jüri üyelerine, yarışmada dereceye girenlere ve yarışmaya ilgi gösteren tüm fotoğraf tutkunlarına teşekkür etti.

Yarışma birincisine 3 bin TL, ikincisine 2 bin TL, üçüncüsüne ise 1000 TL ödül verilecek.Dereceye giren 5 mansiyon eserin her birinin 500 TL, sergilemeye layık görülen 28 eser için ise eser başına 150 TL verileceği yarışmanın ödül töreni ve sergisi ise ilerleyen günlerden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler