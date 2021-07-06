Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan, AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'ya "hayırlı olsun" ziyareti
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kılca, AA Konya Bölge Müdürlüğüne getirilen Rıfat Yerlikaya ile görüştü. Yerlikaya'ya yeni görevinde başarı dileyen Kılca, tablo hediye etti.
Yerlikaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Kılca'ya bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı