Karataş Limanı'nda balıkçılar için iyileştirme çalışması

Adana'nın Karataş ilçesinde kum nedeniyle derinliği azalan limanda çalışma başlatıldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde kum nedeniyle derinliği azalan limanda çalışma başlatıldı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçılığın ilçe açısından önemli olduğunu vurguladı.

Esnafın taleplerinin kendilerine iletildiğini aktaran Topuz, "Balıkçılarımızın buradaki en büyük sıkıntılarından biri liman derinliğiydi. Limanda belirli dönemlerde akıntılarla gelen kumun birikmesi sonucu azalan derinlik, birçok balıkçımızı mağdur etmekte." ifadesini kullandı.

Topuz, çözüm için çalışmalara başlandığını belirterek, "Balıkçılarımızın sorununu, yaptığımız görüşmeler ve girişimler ile sonuçlandırarak derinleştirme çalışmalarına hızlıca başladık. Derinleştirme çalışmaları kapsamında bizlere destek olan Devlet Su İşleri Adana 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halkımızın ayrım gözetmeksizin her türlü talebi karşısında yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA