Karataş Belediye Başkanı Topuz, aile traktörüyle ilaçlama yapıyor - ADANA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karataş Belediye Başkanı Topuz, aile traktörüyle ilaçlama yapıyor - ADANA

Adana'da, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, ailesine ait traktör ve fan makinesiyle sokak sokak dolaştığı ilçede sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyor.

25.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:17

Adana'da, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, ailesine ait traktör ve fan makinesiyle sokak sokak dolaştığı ilçede sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyor.

Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti.

Karataş'ın 43 mahallesi ile 23 bin 678 nüfusa sahip olduğunu ifade eden Topuz, yaz aylarıyla bu sayının 150-200 bine ulaştığını aktardı.

Son zamanlarda vatandaşlardan sivrisinekle ilgili çok fazla şikayet aldıklarını vurgulayan Topuz, ailesine ait traktör ve fan makinesini kullanarak, ilaçlama yaptığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de traktör ve fan makinesini dezenfeksiyon çalışmalarında kullandıklarını anlatan Topuz, "Vatandaşlarımızdan sivrisinekle ilgili gelen şikayetler neticesinde, çocukların bundan çok fazla mağdur olduğunu görünce böyle bir işe başladık. Vatandaşımızın hizmetindeyiz, imkanlarımız ölçüsünde hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Karataş Belediye Başkanı Topuz, aile traktörüyle ilaçlama yapıyor - ADANA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Karataş Belediye Başkanı Topuz, aile traktörüyle ilaçlama yapıyor - ADANA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:21:07. #1.14#
title