Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
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Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı

04.02.2021 01:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:18
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence Limanına gerçekleştirilecek olan ilk RO-RO seferi; saat 00.45'te gerçekleşti.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence Limanına gerçekleştirilecek olan ilk RO-RO seferi; saat 00.45'te gerçekleşti. İki ülke arasında gerçekleşen ilk seferde RO-RO gemisine 16 dorse ve 28 TIR yüklendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan Köstence Limanı'na gerçekleştirilen ilk RO-RO seferi, 16 dorse ve 28 TIR'ın gümrük ve yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Şubat 00.45'te gerçekleştirildi. Karasu'dan Köstence'ye doğru yola çıkan ve araçların yanı sıra 12 yolcu da alan RO-RO gemisinin yaklaşık 14 saatlik yolculuk sonrasında Köstence Limanına varması bekleniyor. Yeni bir rota olarak değerlendirilen Karasu-Köstence arasındaki bu ilk sefere talebin oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, sefer sayılarının en kısa sürede artırılacağını belirtti.

TIR'ları ile gemiye binemeyen sürücüler ise kendileri için hazır bekleyen araçla karayolu üzerinden Romanya'ya doğru yola çıkarken geminin saat 14.30 sularında Romanya'da olması bekleniyor.

 


Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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