Vücudu bıçak izleriyle dolu! Kadının çığlıklarını duyan mahalleli hemen polisi aradı
Şişli'de, karı- koca kavgasında, kadının çığlıklarını duyan mahalleli hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının vücudundaki yaraları görünce kocasını polis merkezine götürmek istedi. Bu esnada baygınlık geçiren koca, hastaneye götürüldü.
Şişli'de İran uyruklu karı kocanın kavgası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Kadının çığlıkları üzerine mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verirken, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu görüldü. Öfkeden çılgına dönen kadın gazetecilere saldırdı.
Olay, Şişli Meşrutiyet Mahallesi, Melek Sokak'ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Narges S., kocasıyla evde tartışmaya başladı. Kadının çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde hafif şekilde yaralar olduğunu gördü. Bunun üzerine ekipler, kadının kocasını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi. Adam o esnada baygınlık geçirerek yere yığıldı. Adama olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. İran uyruklu adam, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
ÖFKEDEN ÇILGINA DÖNEN KADIN GAZETECİLERE SALDIRDI
Bir süre sonra polis eşliğinde evden çıkartılan Narges S. isimli İran uyruklu kadının vücudunun farklı yerlerinde bıçak izine benzer yaralar olduğu görüldü. Öfkeden çılgına dönen kadın gazetecilere saldırdı. Çekim yapan bir gazetecinin kamerasını da kullanılmayacak hale getirdi. Güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
"ARALARINDA ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VARDI"
Mahallede esnaflık yapan Mehmet Çakmak, "Aralarında şiddetli bir geçimsizlik vardı. Daha önce de tartışmalarını, kavgalarını zaten yaşadık, gördük. Akşam da anlaşamamalarından dolayı aralarında yine bazı olaylar olmuş. Birbirlerine zarar vermişler, bıçaklama olayları falan olmuş. Bunları yabancı uyruklu karı koca olarak biliyoruz. Buraya ambulans geldi, polis ekipleri geldi. 1 aydır aşırı derecede kavgaları vardı. Herkes de buna şahit oluyordu" dedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan karı kocanın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Narges S. İsimli İran uyruklu kadının, kocasından şikayetçi olmayacağı öğrenildi.
-
İKİ DEVLET TEK MİLLET YERİM SİZİN YALANINIZI, , TÜRKLERE VİZE VAR , , ONLARA VİZE YOK İPİNİ KOPARAN AÇLAR ÜLKEYE DOLUŞTU, , AZERİMİ AMANNN EVLIYA OLSA KAPIDAN İÇERİ ALMICAN, ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
KADIN SARIŞIN BEYAZ TENLİ VE KUDURMUŞ BİR VAZİYETTE GAZATECİ KARDEŞLERİMİZE SALDIRIYOR. ONUN BEYAZ TENİNİN HAKKINI VEREMEMİŞ KOCASICevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Sen önce ülkücülüğün hakkını ver elalemin namusu hakkında aptal aptal konuşma. Ülkücü ırzcı değildir.2 1 Yayından Kaldır
-
İpini koparan buraya gelmiş,kendi ülkelerinde fantazi yaşayamayanlar buraya sinirsiz fantazi yasamaya geliyorCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
kadını parçalar iken birşey yok polis gelince bayıl. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Ülkeyi mülteci bastı hergün bunların haberiCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
-
bunlar mülteci değil. . . lakin 250 bin dolara vatandaşlık satarsan ne üdüğü belirsiz herkes ülkeme dolar böyle. . . para ile vatandaşlık satıyor hükümet sağolsun. . . o kadar ayak altında bizim vatandaşlığımız demekki. .10 2 Yayından Kaldır
-
bunları paketleyin irana gönderin. bizim manyaklarımız bize yeterCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
-
ALLAH karı kısmının cazgır çirkef hayasızından şerrinden cümleyi korusun AMİNCevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
-
çirkeflik kadındandır Allah belasını versin hayasızlık yaradılışlarında varCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır