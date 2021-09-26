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Karapınar'da" Kurumsal Projenin Geliştirilmesi" projesi imzalandı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Karapınar'da

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) arasında "Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi" projesi imzalandı.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) arasında "Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi" projesi imzalandı.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, yaptığı açıklamada, projeyle üyelerinin dijital dönüşümünün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri, yüksek teknoloji üreten, kullanan sektörlerin tedarik zincirine daha etkili biçimde dahil olmaları için, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hazırlanacak yol haritalarının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Bunun yanı sıra, sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan uygulamaya ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasına destek olmayı amaçlamandığını aktaran Sözen,"Yenilikçi bir yaklaşımla, üyelerimizin faaliyetlerini koordine eden, ortak ihtiyaçlarını karşılayan veya ortak çıkarlarını korumak için çalışan ara yüz kuruluşlar aracılığıyla uygulanacak biçimde tasarlanması, firmaların rekabet güçlerinin artmasının yanı sıra üyelerimizin kapasitelerinin gelişimine de katkı sağlanması beklenmektedir" ifadesini kullandı.

Proje kapsamında, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik dijital yöntemler ile satış ve pazarlama, temel yönetim becerileri eğitimi, şirketlerde kurumsallaşma ve kurumsal yönetim eğitimleri verileceği kaydedildi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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