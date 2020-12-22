Karapınar'da kaymakamlıktan öğrencilere destek
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Karapınar'da kaymakamlıktan öğrencilere destek

22.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:04
Karapınar'da kaymakamlıktan öğrencilere destek

Karapınar Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimince "Masan Bizden, Çalışması Senden" proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere çalışma masası hediye edildi.

Karapınar Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimince "Masan Bizden, Çalışması Senden" proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere çalışma masası hediye edildi.

Öğrencileri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Oğuz Cem Murat ve eşi Görkem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kurum ve SYDV Müdiresi Hatice Soran ile birlikte çalışma masalarını hediye etti.

Uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte öğrencilere katkı sağlamak için harekete geçtiklerini dile getiren Murat, "Masan Bizden, Çalışması Senden" adlı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda evde uygun ortamı olmayan öğrencileri tespit edip çalışma masaları dağıtmaya başladıklarını belirten Murat, "Pandemi nedeniyle eğitime evlerden devam edilmesi kararı alındı. Biz de ilçemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşarak, çocukların daha sağlıklı ortamda ders çalışabilmelerine katkı sağlamak istedik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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