Karapınar'da kan bağışı kampanyası

KONYA (AA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan "Okulumda KANpanya var" protokolü kapsamında Karapınar Cumhuriyet İlkokulunda kan bağışı yapıldı.

Okulda düzenlenen kan bağışına öğretmenler, veliler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gün boyunca 100 ünite kan bağışında bulunuldu.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Özgür İlhan, yaptığı açıklamada, okul olarak amaçlarının kan bağışı kampanyası ile Kızılay'a destek vererek,kana ihtiyaç duyanlara yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Ülkemizde her vatandaşımızın kan bağışı bilincine sahip bireyler olması gerekir. Bu etkinliklerle toplumun her kesiminden çok sayıda katılım olması, yardımlaşma ve dayanışma anlamında büyük katkı sağlar." ifadesini kullandı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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