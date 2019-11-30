Karapınar'da çiftçilere eğitim semineri verildi

30.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:18

Karapınar'da çiftçilere yönelik, "Mısır ve şeker pancarı üretim alanlarında zarar veren çizgili yaprak kurdu ve mücadelesi" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek yüksek Okulu tarafından yürütülen "Karapınar doğal sit alanları ve çevresinde iklim dostu iyi tarım uygulamaları ve tarımda suyun iyi kullanılması projesi" kapsamında eğitim semineri Ziraat Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.



Proğrama konuşmacı olarak katılan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Levent Ünlü ile S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Soylu tarafından bilgiler verildi.



Programa İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Aydoğanlar MYO Müdür Vekili Naim Çağlar Diri, Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Sözen ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA