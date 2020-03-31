Karapınar'da bulunan yavru balıkçıl kuşu tedavi edilecek Karapınar'da yaralı halde bulunan Siyah Balıkçıl kuşu yavrusu Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Karapınar'da yaralı halde bulunan Siyah Balıkçıl kuşu yavrusu Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Fevzipaşa Mahallesi Kubbasan yolunda koyun otlatan Taner Pirencioğlu otlar arasında yavru bir kuşa rastladı.

Kuşu alan Pirencioğlu, ilçede esnaflık yapan arkadaşı Hakan Ocakçıya haber eder ederek kuşu ona verdi.

Esnaf Hakan Ocakçı da, kuşa iki baktıktan sonra hayvanı Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Hakan Ocakçı, "Kuşa kendi çocuğum gibi baktım, sonuçta canlıydı. 1 aylık olduğunu tahmin ettiğimiz kuş uçamıyordu. Hemen yetkililere haber ederek onlara teslim ettim." dedi.

Hayvanın uçabilecek duruma geldikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA