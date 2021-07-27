Karapınar'da belediye araç filosu genişliyor

Karapınar Belediyesine, uzaktan kumandalı hidrolik sıkıştırmalı çöp Kamyonu ve 3 bin litre 100 konteyner kazandırıldı.

Karapınar Belediyesine, uzaktan kumandalı hidrolik sıkıştırmalı çöp Kamyonu ve 3 bin litre 100 konteyner kazandırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edildiğini söyledi.

Bakanlıkça hibesiyle 3 bin litre 100 konteynerin de ilçeye kazandırıldığını aktaran Yaka, şöyle konuştu:

"Çöp konteynerlerini ve evsel katı atıkların daha hijyenik ve toplum sağlığını tehdit etmeyecek bir şekilde toplanabilmesi için vinçli uzaktan kumandalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu hizmete alındı. Şehir merkezinde toplu konutların bulunduğu alanlarda çöpleri bu aracımızla toplamayı düşünüyoruz. Böylelikle insan gücünden daha fazla makine gücüne yönelmek istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz