Karapınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.
Program kapsamında, Sultan Selim Camii'nde Kuran'ı Kerim ve Mevlid okundu, dualar yapıldı.
Cumhuriyet İlkokulu önünde başlayan bisiklet etkinliği ise Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı, ilçe protokolü fotoğrafları incelendi.
Programa, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP İlçe balkanı Ercan Alp, şehit ve gazi aileleri ile gençlik merkezi öğrencileri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz