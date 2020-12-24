Karapınar Belediyesi'nden çekilişle 4 kişiye hediye bisiklet
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Karapınar Belediyesi'nden çekilişle 4 kişiye hediye bisiklet

24.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:40
Karapınar Belediyesi'nden çekilişle 4 kişiye hediye bisiklet

Karapınar Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan çekilişle 4 kişiye bisiklet hediye edildi.

Karapınar Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan çekilişle 4 kişiye bisiklet hediye edildi.

Sosyal medya çekilişinde isimleri çıkan Gülseren Altınsoy, Şükrü Emir, Muammer Özsoy ve Mustafa Koçhan, bisikletlerini Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Mehmet Yaka ve Başkan Yardımcısı Halil Aker'den bisikletlerini teslim aldılar.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle belediyeye hediye edilen 4 adet bisikleti kazananlara bisikletleri teslim ettiklerini belirtti.

İlçede yapılacak yaklaşık 35 kilometre bisiklet yolu için master plan çalışmasının devam ettiğini ifade eden Yaka, "Bu projeyi çok yakın bir sürede Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a sunacağız. 'Okuluna, spor salonuna bisikletle git' projesi kapsamında yakın bir zamanda ilçemizin uygun olan cadde ve sokaklarda bisiklet yoluna kavuşturmayı düşünüyoruz. Sosyal medya çekilişine katılan, ilgi gösteren yarışmacılara teşekkür ediyor, kazanan yarışmacılara hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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