Karaova'da Mehmet Tosun Coşkusu

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Karaova Bölgesinde mahalle toplantılarına devam ediyor.

Sazköy, Bahçeyakası ve Gökpınar Mahalleleri ile Karaova Bayır Mevkii'nde vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Tosun, doğup büyüdüğü topraklarda halkın destek sözleriyle karşılandı.

Sazköy Mahallesi Akdam Mevkiinde vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Tosun, Akdam mevkiinde yapılması gereken acil işleri ilk olarak ele almak kaydıyla, "Ben elimden geleni yapacağım, sizlerin de desteklerini bekliyorum. Beni tanıyorsunuz, ben bu toprakların çocuğuyum. Zaten araştırsak birçoğunuzla akrabalığımızda vardır. Bunun için buraya hizmet getirmezsek, Hikmet amacınız beni buradan kovalar" dedi.

Mahalle toplantıları kapsamında Bahçeyakası Mahallesinde de vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Tosun, burada da ilgiyle karşılandı.

Mehmet Tosun, kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu söylediği konuşmasında;"Hala kökümüz burada, ailemiz burada yaşıyor. Onlarda sizin gibi yaşıyor, çiftçi çocuğuyuz. Bize sahip çıkmanızı, sandıkta güç vermenizi, oy vermenizi istiyoruz. Biz de hem Bahçeyaka Mahallesi ile ilgili hem de Karaova bölgesiyle ilgili elimizden geleni yapacağız. Köyümüzün sorunları, eksikleri mutlaka vardır. Yapılamayanları, seçilen muhtarımızla birlikte en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Buralarda üretimi destekleyeceğiz. Hayvancılığı destekleyeceğiz" dedi.

Mumcular Mahallesine bağlı Bayır mevkiinde de vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Tosun, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Büyükşehir yasasıyla birlikte eskiden köy olan Bayır'ın Mumcular Mahallesine bağlı olmasından kaynaklı sorunlar yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Bayır'ın yeniden mahalle olmasını istedi. Mehmet Tosun'da vatandaşların talebi üzerine gerekli tüm çalışmaların yapılacağının sözünü verdi.

Gökpınar Mahallesinden Tam Destek

Karaova bölgesindeki ziyaretlerinde Gökpınar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Tosun, burada yoğun bir katılımla karşılandı.

Gece saat 23: 00 olmasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaşan Tosun, kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaştı. Mehmet Tosun, gördüğü ilgiye teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi; "Beni biliyorsunuz bu topraklarda doğup büyüdüm. Sizin bir evladınız olarak yürüdüm, buralardan çıktık gittik okul hayatımız ve sonrasında 2004 ve 2014 yılları arasında 10 yıl Konacık Belediye Başkanlığı yaptık. O dönem içerisinde burada muhtarlık görevinde bulunan arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiği kadar Gökpınarımıza hizmet etmeye çalıştık. Yolların açılması, camiyle ilgili destek verilmesi ve diğer çalışmaların hepsinde Gökpınar Köyümüzün yanında olduk. Bugün İYİ Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım. Sizlerden destek istiyoruz, Gökpınar bizim için önemli. Bodrumumuzun en güzel mahallelerinden bir tanesi. Hala doğallığını korumuş, tarım üretimin yapıldığı, hayvancılığın yapıldığı, zeytinlik alanlarımız olan güzel bir mahallemiz burası. Son dönemlerde Bodrum'dan buralarda arazi alıp yerleşen arkadaşlarımızın da olduğunu biliyorum. Aşağıda pınarınız da var, oralarda biz piknik yaptık biliyoruz. Dolayısıyla ben Gökpınar Mahallemizi bilen bir arkadaşınızım. Bunun için burada söz veriyorum; Seçildiğim takdirde ne ihtiyacınız varsa yanınızdayım. Seçilen muhtarımızla birlikte burada elimizden geleni yapacağız. Burada sizi yalnız bırakmayacağız. Bodrum'un en uzak mahallelerinden birisiyiz, bizim yanımıza kimse gelmez demeyin, ben sizin kardeşinizim."

Mehmet Tosun, Gökpınar Mahallesindeki tüm sorunları bildiklerini, seçildikleri takdirde Karaova Mahallesindeki tüm Mahalleleleri Bodrum'a yakışan hale getirmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Gökpınar Mahalleli kadınların evin penceresinden ikram ettikleri çayı içerek bir süre sohbet eden Tosun, vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuşmasının ardından vatandaşlar sohbet eden Mehmet Tosun, mahallelinin destek sözleriyle buradan ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA