Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
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Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı

Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
09.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:18

Koronavirüsü atlattıktan sonra evde geçirmesi gereken 14 günlük karantina sürecinde dışarıda yakalanan şahıs, evine bakabilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu ifade eden adam, "İsterseniz kafama iki tane sıkın" dedi.

Antalya'da koronavirüsü atlattıktan sonra evde geçirmesi gereken 14 günlük karantina sürecinde parkta yakalanan Köksal T, polise anlattıklarıyla yürekleri dağladı. Çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu ve evine yardım götürmek zorunda olduğunu söyleyen şahıs, hastaneye gitmeyi reddederek "İsterseniz kafama iki tane sıkın" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN BANA İHTİYACI VAR"

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde polis ekipleri Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki parklarda oturanları görünce uyarı yaptı. Bazı vatandaşlar uyarıyı dikkate alırken, bazıları almadı. Uyarılara rağmen park içinde farklı banklara oturan kişiye kimlik sorgulaması yapan polis 48 yaşındaki Köksal T'nin koronavirüs nedeniyle evinde 14 günlük karantina altında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Köksal T. kendisini ambulansa bindirmek isteyen görevlilere, "Benim evime gitmem lazım. Hastaneye gitmek istemiyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek karşı çıktı.

"KAFAMA İKİ TANE SIKIN"

Polisin hastaneye gitmesi gerektiğini söylediği Köksal T, "Alın kimliğimi bana istediğiniz kadar ceza yazın veya kafama iki tane sıkın" dedi. Özel kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri T'yi hastaneye götürmek için bir süre uğraştı. Gerekli yardımın kendisini yapılacağının sözünün verilmesi üzerine Köksal T, ambulansa binmeyi kabul etti. Karantina sürecini ihlal etmek ve yasak olan banklarda oturmaktan Köksal T'ye 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

YARDIM KURULUŞLARINA ULAŞAMADI

Köksal T'nin fayans ustası olduğu ve birkaç gün önce koronavirüs belirtileri nedeniyle çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldığı, virüsü ayaktan atlattığı ve 14 gün evinde karantina sürecinde olması tebliğ edildi. Karantina sürecinin 9 gününü çalıştığı inşaatta geçiren T, evinden yardım istenmesi üzerine süreci ihlal etmek zorunda kaldığı ve yardım kuruluşlarına ulaşamadığı öğrenildi.

Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı

Kaynak: İHA

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