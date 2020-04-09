Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği
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Simav Belediyesi, Karantina, Kütahya, Simav, Yerel

Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği

Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği Pozitif vaka tespiti ile karantinaya alınan Çakırlar köyü, Simav Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 135 hanelik Çakırlar köyünde başlatılan karantina...

09.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:05
Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği

Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği

Pozitif vaka tespiti ile karantinaya alınan Çakırlar köyü, Simav Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 135 hanelik Çakırlar köyünde başlatılan karantina uygulamasının ardından, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Simav Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman tarafından telefonla aranan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Çakırlar köyünün yanında olduklarını belirterek, pozitif bir vaka görülmesi sonucu karantinaya alınan Çakırlar köyünün cadde ve sokaklarının Belediye ekiplerince köpüklü sularla yıkanması talimatını verdi.

Köye gelen Simav Belediyesi temizlik ekipleri tarafından, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman, Simav Belediyesi'nin temizlik ve dezenfekte çalışmaları için teşekkür etti.

Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği

Kaynak: İHA

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Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği
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