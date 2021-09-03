Karantinasının tamamlanmasına 1 gün kalmıştı, HES kodu ele verdi
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Karantinasının tamamlanmasına 1 gün kalmıştı, HES kodu ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de karantina süresinin tamamlanmasına 1 gün kala sokağa çıkan otomobil sürücüsüne 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de karantina süresinin tamamlanmasına 1 gün kala sokağa çıkan otomobil sürücüsüne 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 binin üzerine çıkmasıyla birlikte denetimler de sıkılaştırıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler sürüyor. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde polis ekiplerince, araçlar tek tek durduruldu. Kişilerin HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında otomobil sürücüsü Yakup Ö.'nün (53) Covid-19 PCR testi pozitif olan eşinden dolayı temaslı olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Bulvar üzerindeki kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina süresinin tamamlanmasına 1 gün kala sokağa çıkan Yakup Ö.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ardından yurtta karantinaya alındı. - KIRIKKALE

Karantinasının tamamlanmasına 1 gün kalmıştı, HES kodu ele verdi
Karantinasının tamamlanmasına 1 gün kalmıştı, HES kodu ele verdi
Karantinasının tamamlanmasına 1 gün kalmıştı, HES kodu ele verdi
Karantinasının tamamlanmasına 1 gün kalmıştı, HES kodu ele verdi
Karantinasının tamamlanmasına 1 gün kalmıştı, HES kodu ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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