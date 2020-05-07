Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi

Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi
07.05.2020 05:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 05:37

Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi Yurtta kalan 655 kişi otobüslerle Türkiye'nin 56 şehrine götürüldü Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen ve Adıyaman'da ki yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşları sabah ezanıyla birlikte memleketlerine gönderildi.

Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi

Yurtta kalan 655 kişi otobüslerle Türkiye'nin 56 şehrine götürüldü

ADIYAMAN - Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen ve Adıyaman'da ki yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşları sabah ezanıyla birlikte memleketlerine gönderildi.

Suudi Arabistan gelen 309, Cezayir'den gelen 346 kişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Safvan Bin Muattal Kız Yurdundaki 14 günlük karantina sürelerini doldurdu. Karantina süresini dolduran vatandaşlar, yurtta son sahurlarını yaptıktan sonra Sabah Ezanıyla birlikte memleketlerine yolcu edildi. Otobüslerle 655 kişi, Türkiye'nin 56 iline taşındı.

Ellerinde Türk Bayrakları ile otobüslere binen Türk vatandaşları sloganlar ve alkışlar ile yurttan ayrılırken, 14 günlük hizmetten duydukları memnuniyetleri dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden vatandaşlar, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Adıyaman Gençlik ev Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Altun, Türk vatandaşlarının memleketlerine gönderilmeleri esnasında hazır bulundu.

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarını en iyi şekilde ağırlayarak yolcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kredili Yurtlar Kurumu yurtlarında bir önceki dönemde Karadağ'dan misafir ettiğimiz yurttaşlarımızı uğurlamıştık. İkinci etapta ise Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 655 vatandaşımızın karantina süreleri bugün itibariyle bitti. 14 gün boyunca tüm misafirlerimizin sosyal, psikolojik ve lojistik her türlü ihtiyaçlarını karşılamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haber
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Haber
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haber
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Haber
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haber
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Türkan Şoray Hatice Çarpar Safiye Soyman
Spor Falcao Can Bartu Lionel Messi Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 06:40:43. #1.15#
title