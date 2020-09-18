Karantinadan kaçan ünlü Youtuber Enes Batur yurda yerleştirildi
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Karantinadan kaçan ünlü Youtuber Enes Batur yurda yerleştirildi

Karantinadan kaçan ünlü Youtuber Enes Batur yurda yerleştirildi Enes Batur'un kaldığı yurt havadan görüntülendi Ünlü Youtuber Enes Batur karantinada olduğu evinde bulunmayınca, kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile yakalanarak yurda yerleştirildi.

18.09.2020 00:18 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:27

Karantinadan kaçan ünlü Youtuber Enes Batur yurda yerleştirildi

Enes Batur'un kaldığı yurt havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ünlü Youtuber Enes Batur karantinada olduğu evinde bulunmayınca, kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile yakalanarak yurda yerleştirildi.

Korona virüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur filyasyon ekipleri tarafından Beykoz'daki evinde bulunamadığı için karantina kurallarını ihlal ettiğinden polis ekiplerini harekete geçirdi. Korona virüs karantinasına uymayan Enes Batur ve kız arkadaşı daha sonra Sancaktepe'de yurda yerleştirildi. Enes Batur ve kız arkadaşının kaldığı yurt havadan görüntülendi. Yurdun önünde ise polis ekipleri bekliyor.

Karantinadan kaçan ünlü Youtuber Enes Batur yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

IHA Editörü - HALİT ARSLAN
HALİT ARSLAN
IHA Editörü
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