Karantinadan ayrılırken 100 dolarla birlikte not bıraktı
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Karantinadan ayrılırken 100 dolarla birlikte not bıraktı

Korona virüs salgını kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta KYK'ya ait öğrenci yurtlarında karantina sürecini geçiren işçiler geride duygularını paylaştıkları mektupların yanı sıra bir miktar para bıraktı.

22.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:05

Koronavirüs salgını kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta KYK'ya ait öğrenci yurtlarında karantina sürecini geçiren işçiler geride duygularını paylaştıkları mektupların yanı sıra bir miktar para bıraktı.

Tokat'ta KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında kalan işçilerin 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı. Görevliler, 2 odada mektup ve para ile karşılaştı.

Kuveyt'ten Tokat'a getirilen vatandaşlardan Bahtiyar Kılınç' kaldığı odadaki öğrencilere eşit şekilde verilmek üzere 100 dolar, Celal Cengizer kaldığı odadaki öğrencilere eşit şekilde verilmek üzere 10 Kuveyt dinarı bıraktığını fark etti. Ayrıca duygularını kaleme alan işçiler yaşadıkları memnuniyeti dile getirerek görevlilere teşekkür ettiği notlar basınla paylaşıldı.


Karantinadan ayrılırken 100 dolarla birlikte not bıraktı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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