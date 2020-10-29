Karantinadaki vatandaşlara kandil simidi
29.10.2020 13:04 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:09
Kütahya'da jandarma ekipleri, Mevlit Kandili sebebiyle karantinadaki vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.
Kütahya'da jandarma ekipleri, Mevlit Kandili sebebiyle karantinadaki vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan pozitif ve temaslı vatandaşların denetimi esnasında valilikçe tertip edilen kandil simitleri dağıtıldı.
Vatandaşlar, kandil simidi ikramı sebebiyle Vali Ali Çelik ve görevlilere teşekkür ettiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı