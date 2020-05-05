Karantinadaki vatandaşlar, mehter takımıyla coştu
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Karantinadaki vatandaşlar, mehter takımıyla coştu

Karantinadaki vatandaşlar, mehter takımıyla coştu
05.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:18

HOLLANDA'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Denizli'de yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için mehter sürprizi hazırlandı.

HOLLANDA'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Denizli'de yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için mehter sürprizi hazırlandı. Yurtta misafir edilenler, odalarının pencerelerinden Türk bayraklarıyla kendileri için çalan mehter takımına eşlik etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hollanda'dan 22 Nisan'da Türkiye'ye getirildikten sonra Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 349 Türk vatandaşı için özel bir sürpriz hazırladı. Bağbaşı Mahallesi'ndeki yurt önünde, belediyenin Mehteran Takımı gösteri yaptı. Yurt misafirleri, çalınan marşlarla büyük coşku yaşadı. Pencerelerinden Türk bayrakları sallayan vatandaşlar, mehter takımına eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da zeybek oynayarak gösteriye renk kattı.

KARANTİNA SÜRESİ 6 MAYIS'TA DOLACAKBüyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Mehter marşı, Fetih marşı, Estergon Kalesi gibi pek çok marşın çalındığı etkinlik, Ölürüm Türkiye'm şarkısı ile son buldu. Yurt misafirleri, sürpriz nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve mehter takımına teşekkür etti.Yurttaki vatandaşların gözetim süresinin yarın dolacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığını, Türk devletinin her türlü imkanıyla dünyanın en ücra köşesindeki vatandaşına dahi ulaşarak yalnız bırakmadığını vurguladı. Hollanda'dan getirilen vatandaşları ağırladıklarını kaydeden Zolan, "Türkiye, bu süreçte dünyanın neresinde olursa olsun, her vatandaşına kucak açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gözetim altında tutulan çok kıymetli misafirlerimiz için özel bir program hazırladık. Mehteran ve halk oyunları topluluğumuzla misafirlerimiz farklı bir gün yaşadılar. İnşallah vatandaşlarımızı en kısa sürede sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlarız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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