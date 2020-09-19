Karantinaya alınan yaşlı adam, evinde ölü bulundu
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Karantinaya alınan yaşlı adam, evinde ölü bulundu

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Karantinaya alınan yaşlı adam, evinde ölü bulundu
19.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:28

Kayseri'de yaşayan 66 yaşındaki Kamil A., karantinaya alınan evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Türker Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, karantinada bulunan 66 yaşındaki Kamil A. ailesi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu.

EVDE İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamil A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alarak, evde inceleme yaptı. Kamil A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karantinaya alınan yaşlı adam, evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
MEDYA UZMANI: BENCE YÜZLERCESİ VAR ÜLKEMDE,
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ARWEN: Açlıktan ölmüştür . .
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YA BELKİDE BÖYLE KAÇ TANE İNSAN VAR: Rakamlar tamamen yalan .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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