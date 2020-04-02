Karantinadaki köyün ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri tarafından karşılanacak Karantinadaki köyün ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri tarafından karşılanacak Uşak'ın Banaz ilçesinde karantinaya alınan Gürlek köyünde, vatandaşların acil ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.

Karantinadaki köyün ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri tarafından karşılanacak

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesinde karantinaya alınan Gürlek köyünde, vatandaşların acil ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacak.

Uşak Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan karar gereğince dünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği ve köye giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi. Karantina altında bulunan köyün giriş ve çıkışında jandarma ekipleri 24 saat görev yapıyor. Köyde 3 pozitif vakanın çıktığı öğrenilirken hastaların Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık ekiplerinin düzenli olarak köye gelerek vatandaşlara sağlık taraması yaptığı belirtildi.

İçerisinde 300'den fazla hane bulunduran 812 nüfuslu köyde yaşayan ve köyden dışarı çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşlar, ihtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezini veya köy muhtarlığını arayarak bildireceği öğrenilirken vatandaşların acil ihtiyaçları Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanarak kontrol noktasında kendilerine teslim edileceği bildirildi.

Yasağa uymayana para cezası

Öte yandan köyün karantinaya alınması kararının ardından, kurala uymayarak dışarı çıkan bir vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA