Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Koronavirüs salgınında karantina günlerini evinde geçiren usta oyuncu Yonca Evcimik, sergilediği göbek dansıyla kurtlarını döktü.

Çin'in Vuhan kentinden kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, insanları evlerinde esir aldı. Usta oyuncu Yonca Evcimik de karantina günlerini evinde geçiriyor.

Evinde kalan 56'lık Yonca, kurtlarını döktüğü video ile yürek hoplattı.

EVDEN GÖBEK ŞOV

Evcimik, Popsav'ın düzenlediği geliri sahne emekçilerine gidecek online müzik festivalinin son gününe evden göbek atarak katıldı.