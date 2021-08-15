Karantinada olması gerekirken kişi restoranda yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi restoranda yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi restoranda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir restoranda yaptığı kimlik sorgulamasında A.K.'nin evinde, karantinada olması gerektiğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan A.K. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, filyasyon ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı