Karantinada olması gerekirken kişi restoranda yakalandı
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Karantinada olması gerekirken kişi restoranda yakalandı

Karantinada olması gerekirken kişi restoranda yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi restoranda yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi restoranda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir restoranda yaptığı kimlik sorgulamasında A.K.'nin evinde, karantinada olması gerektiğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan A.K. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, filyasyon ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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