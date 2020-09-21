Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa hapis istemi
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Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa hapis istemi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alınan şahsın 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisine ulaşıldı. 3 bin 150 lira ceza uygulanan sanık hakkında İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

21.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:32

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalışan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN İŞE GİTTİ

Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A., yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı. Karantinada olması gereken T.A.'nın, 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi.

BAŞSAVCI AÇIKLADI

Araştırmalarında, T.A.'nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa hapis istemi
Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa hapis istemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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