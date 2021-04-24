Karantinada olması gereken şahıs jandarmaya yakalandı
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Karantinada olması gereken şahıs jandarmaya yakalandı

Karantinada olması gereken şahıs jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da karantinada olması gereken bir kişi jandarmanın HES kontrolü sonucu yakalanarak yurda yerleştirildi.

Samsun'da karantinada olması gereken bir kişi jandarmanın HES kontrolü sonucu yakalanarak yurda yerleştirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve HES kodu uygulaması sırasında D.K.'nin (40) HES kodu sorgulamasında korona virüsten dolayı riskli olduğu ve evinde karantinada olması gerektiğini tespit etti. D.K. hakkında TCK 195.maddesine göre, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatılırken, "1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 282 Karantina tedbirlerini ihlal etme" suçundan da idari yaptırım uygulandı. Ceza miktarının kaymakamlıkça belirleneceği öğrenildi. D.K. daha sonra 112 ekiplerine haber verilerek ambulansla Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na teslim edilerek karantina altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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