Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Koronavirüs salgınından dolayı evde olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, dans videolarına bir yenisini daha ekleyerek göbek dansı yaptı.

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Salgından korunmak isteyen vatandaşlar ise kendilerini evine kapattı. Bu süreci evinde yalnız geçiren Yasmin Erbil ise, sık sık dans ederek bu anları da takipçileriyle paylaşmaya başladı.

GÖBEK DANSI YAPTI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil, cüretkar kalça danslarına bir de göbek danslarını ekledi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yasmin Erbil son olarak karantinada stres atmak için evde göbek dansı yaptığı anları paylaştı.

KİMSE İZLEMİYORMUŞ GİBİ DANS EDİN

Evde olduğu sürede Instagram'ın yanı sıra TikTok uygulamasına da merak saran Yasmin Erbil, çektiği dans videosunu iki hesabında da paylaşarak "Herkese inat kimse izlemiyormuş gibi dans edin" dedi.

KÜVET POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde de küvette çektiği pozlarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Küvetinde köpük banyosu yapan Erbil, "Çıkmayacağım" diyerek peş peşe fotoğraflarını paylaşmıştı.