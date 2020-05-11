Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
11.05.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:45

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mayıs'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) korunmak için kendini eve kapatan Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Mine Tugay son olarak evinde spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Çok harikasın kalbimin kraliçesi

- Dünyalar güzelim

- Harika bir kadınsın

- Sen kesinlikle çok fazlasın

- Her halin çok güzel

Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, evde spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, evde spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, evde spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, evde spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Haber Yorumları (3)
HAYLASS: Güzel kadın işte kıskanmayın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAYLASS: Başımıza taş yağdıran tayfa buyrun :S
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ROKİ BABA: Estetik ve photoshop sağolsun!
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Magazin
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Magazin
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Magazin
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Magazin
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Magazin
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Magazin
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü
Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı
Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde 'Sen Aldırma' şarkısı ile andı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı
45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı
45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlunun ilk kez yüzünü gösterdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlunun ilk kez yüzünü gösterdi
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan 'Mars' sorusu herkesi şaşırttı
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Hüseyin İnan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 22:15:21. #1.15#
title